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      Резонансне вбивство співробітника УДО у Києві: підозрюваного боксера взяли під варту

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      Петро Очеретяний
      Петро Очеретяний / 24 канал

      Підозрюваному у резонансному вбивстві працівника УДО у Києві боксеру Петру Очеретяному змінили запобіжний захід. Так, Київський апеляційний суд розглянув клопотання прокуратури, скасував ухвалу Печерського райсуду столиці та обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Так, Петра Очеретяного взяли під варту до 2 березня 2019 року, повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

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      Зазначимо, що боксеру Петру Очеретяному, якого підозрюють у вбивстві співобітника Управління державної охорони, загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

      24 канал писав про те, що 2 січня у центрі Києва ударом в голову був вбитий 26-річний місцевий житель, співробітник УДО. У вбивстві фактично відразу запідозрили відомого боксера Петра Очеретяного. Чоловік через декілька днів після інциденту прийшов разом з адвокатом до поліції Києва та здався.

      4 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Водночас, відповідно до рішення суду було визначено можливість внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

      Вже 10 січня стало відомо про те, що Очеретяного відпустили під заставу.

      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Судді Київська прокуратура
      Джерело: 24 Канал
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