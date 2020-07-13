В Україні часто трапляються ДТП з участю так званих "мажорів". Гинуть люди, а винуватцям часто вдається уникнути покарання. Проте є й випадки, коли відповідальності не оминути.

Про смертельні ДТП за останні роки в Україні – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо ДТП біля Козина на Київщині: водію Mercedes оголосили підозру

►Харків, жовтень 2017

Інколи є випадки, коли гроші та зв'язки не допомагають уникнути кримінальної відповідальності. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову судді дали по 10 років за смертельну ДТП в жовні 2017 року у Харкові. Тоді загинуло 6 людей. Спроби зам'яти справу були. Однак у цьому випадку допоміг тиск суспільства та підтримка медіа.

Про резонансну ДТП у Харкові – читайте тут.

Проте здебільшого, на жаль, водії все ж уникають покарання.

► Харків, січень 2018

18-річний водій Toyota Camry на великій швидкості збив на рік молодшого Володимира Виношкина у січні 2018 року. Тіло 17-річного хлопця відлетіло на декілька метрів вперед. Підліток помер на місці. За кермом автівки був син відомого в Харкові бізнесмена – Тигран Енгибарян. За 2 дні під конвоєм підозрюваний заплакав.

Суд першої інстанції відправив хлопця на 3 роки за ґрати. Проте вже в серпні того ж року Енгибарян вийшов на волю. Феміда змінила вирок на умовний термін. Мовляв, все через проблеми зі здоров'ям.

Про смертельну ДТП у Харкові – читайте тут.

► Київ, лютий 2019

У Києві 2019 року елітний BMW на великій швидкості в'їхав у Lanos. Від удару той спалахнув і 28-річна пасажирка згоріла живцем. У жінки залишались 8-річка донька. За кермом BMW був п'яний 20-річний Микита Слободський. Син відомого столичного бізнесмена Ігоря Слободського. На лаві підсудних хлопець мовчав.

На суді хлопця готові були взяти на поруки аж 3 народних депутатів від "Блоку Петра Порошенка". Крім того, зв'язки впливового батька змогли затягнути справу сина на 8 місяців. Але врешті-решт 20-річного кермувальника визнали винним. Однак суворого покарання не було. За смерть людини Слободський поплатився правами. Нині хлопець на волі.

Про деталі ДТП у Києві, внаслідок якого жінка згоріла – читайте тут.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про смертельні ДТП: