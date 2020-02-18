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      Результат боротьби з контрабандою: в Україні суттєво зросли митні збори

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      Нефьодов заявив про зростання митного збору / espreso.tv

      Митні збори в Україні зростають значно швидше, ніж імпорт. За останні 5 місяців вдалося додатково отримати понад 100 мільйонів доларів.

      Такий результат свідчить про ефективність боротьби з контрабандою в Україні, повідомив у фейсбуці голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

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      Митні збори зростають суттєво швидше, аніж імпорт (ми ж в середньому беремо 26% з долара імпорту). Оце і є в цифрах результат боротьби із контрабандою та поступових змін митного "мотору",
      – написав Нефьодов.

      Такими є результати за попередні 5 місяців: вересень 2019 – січень 2020 років.

      За словами голови держмитниці, якби ефективність була така ж, як раніше, вдалося б зібрати не 170 мільйонів доларів, а лише 64 (248Х26%). Ці додаткові 106 мільйонів доларів і є показником прогресу.

      митні збори
      В Україні зросли митні збори / Фейсбук Максима Нефьодова

      Зверніть увагу! Раніше Нефьодов повідомив, що служба працює  над новим законопроєктом про криміналізацію контрабанди.  Документ передбачає, що кримінальна відповідальність буде застосовуватися тільки до контрабанди у великих розмірах.

      Що таке митний збір? Вид митних платежів, що сплачується за валютно-митною декларацією громадянами та компаніями за роботу, виконану митними органами. Митне оформлення товарів у повному обсязі та їхній пропуск можуть здійснюватися лише після сплати належних митних зборів або за умови надання митним органом у встановленому порядку відстрочення чи розстрочення їхньої сплати.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Імпорт Контрабанда Податки Державна митна служба Максим Нефьодов Новини України
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