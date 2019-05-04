Результати співпраці з НАТО: що думають військові на передовій

Цей підрозділ має довгий бойовий шлях. На початку війни його бійці вели бої за Донецький аеропорт, багато хто пройшов Іловайськ. А два роки тому за них взялись інструктори НАТО.

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В рамках операції "Орбітал" іноземці вчили українських солдатів тому, чому вчать британських чи американських: від тактичної підготовки та швидкого надання першої допомоги до того, як правильно користуватись картами і координувати дії у підрозділі. Офіцерів вчили сучасним прийомам управління військами.

Найбільший ефект, якого ми можемо досягти, – це змусити їх мислити по-іншому. Тому ми намагаємось навчити українських солдатів тому, що ми називаємо західними стандартам – передавати повноваження на нижчі ланки,

– розповів полковник, командир операції "Орбітал" Маркус Еванс.



Командир операції "Орбітал" Маркус Еванс Командир операції "Орбітал" Маркус Еванс

В 2019, через два роки після навчання, британські інструктори приїхали знову – перевірити, чи засвоїли тут, на Донбасі, західне "мистецтво" війни. А заодно – почути відгуки про те, чи стало воно в нагоді та чого не вистачило. Українські офіцери кажуть: досвід був безцінним для всіх.

Не можна варитись в одному котлі, інакше ми зваримось – і все. Дивимось, як вони, як ми – беремо краще. Вони теж дуже багато у нас вчаться,

– зазначив офіцер ЗСУ Богдан Олександрович.



Офіцер ЗСУ Богдан Олександрович Офіцер ЗСУ Богдан Олександрович

Щоб подивитись що воно таке – децентралізація в окремо взятому підрозділі – журналісти пішли на передові позиції. І просто у солдатів спитали, чи змінилось щось особисто для них.

Як раніше було таке: докладаєш взводному, той ротному, той в батальйон. Батальйон: чекайте, ми приймаємо рішення. Коротше – було жорстко. А тепер у нас командир взводу, отакий мужик. З ним не страшно воювати. Якщо що, то одразу відповідь. Так-так, велика різниця,

– розповів про зміни військовослужбовець ЗСУ Денис.



Інстуктори вчили українських солдатів тому, чому вчать британських чи американських Інстуктори вчили українських солдатів тому, чому вчать британських чи американських



Від тактичної підготовки та швидкого надання першої допомоги Від тактичної підготовки та швидкого надання першої допомоги

До того, як правильно користуватись картами і координувати дії у підрозділі

Натівські інструктори цінні тут, на передовій, не тільки тим, що роблять українські підрозділи на лінії вогню більш ефективними. Вони допомагають воїнам нової укранської армії зрозуміти те, чого не пишуть у книжках.

"От усі кажуть: ми переходим на стандарти НАТО, уся армія гримить, відкриваєш будь-яку армійську газету... Хто їх бачив, ці стандарти НАТО, хто їх розуміє? Навіть люди, які говорять про стандарти НАТО, погано розуміють, що таке стандарти НАТО. А це – люди вживу. Ось вони стандарти НАТО прийшли", – сказав офіцер ЗСУ Богдан Олександрович.

Британські офіцери задоволені змінами в українському війську. І хоч працювати тут ще є над чим, вони сповнені оптимізму.

Люди у вашій країні дуже освічені. Треба просто направити їх знання і енергію у сучасне русло,

– підкреслив полковник, командир операції "Орбітал" Маркус Еванс.

Українські офіцери і самі розуміють, що роботи попереду ще багато.

Бачили як працює їх штаб, бачили, як працює їх забезпечення. І, можливо, у нас вийде ще краще,

– стверджує, піджартовуючи, офіцер ЗСУ Богдан Олександрович.



Українські військові відчувають зміни і задоволені навчаннями