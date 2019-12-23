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      Результати виборів в ОТГ: кожен третій мандат – "Слуги народу"

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      Результати виборів в Об'єднані територіальні громади / 24 Канал

      Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ. Політична партія "Слуга народу" вже заявила про свою перемогу.

      "Слуга народу" отримає кожен третій мандат, про це політична партія написала на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Вибори до об'єднаних територіальних громад – де зафіксували порушення

      Там зазначили, опрацьовано вже 75% дільниць. Так, наразі "Слуга народу" отримає "56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів".

      Отже – проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії. Ми здобули 33% серед усіх учасників, включно з самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш!,
      – наголошують у повідомленні.

      Коли будуть результати? 

      • Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно.
         
      • Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.

      Перші вибори в ОТГ: основне

      Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України. Додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

      • Явка виборців станом на 12:00 становила від 4,4% до 35% у різних регіонах, станом на 15:00 – від 14% до 54%.
      • Найвища явка (54%) зафіксована в Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району Житомирської області. Найнижча (14%) – у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району Закарпатської області.

      Що відомо про ОТГ в Україні?Об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр.

      Створення ОТГ в Україні стало можливим завдяки реформі децентралізації. Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року по 30 червня 2019 року, перші місцеві вибори провели в 896 Об'єднаних територіальних громадах.

      Після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна кількість ОТГ, в яких пройшли перші місцеві вибори, становитиме 988.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Децентралізація День виборів Місцеві вибори 2020 ЦВК
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