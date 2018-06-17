Результати WWFC: Долідзе здобув титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств

Ефектний нокаут від українського грузина Романа Долідзе, приніс господарю рингу титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств за версією WWFC.

Приспавши бразильця Де Соузу, Долідзе уже налаштовувався на свій перший захист трофею.

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Перейняти досвід грузину не завадить у Сергія Гузєва, який уперше вийшов у октагон в статусі чемпіона світу в середній вазі і подарував своїм фанатам кілька сивих волосків. Ще один бразилець Вагнер Сілва змусив чемпіона пройти усю дистанцію п’яти-раундового поєдинку і зрештою навіть напрацював на симпатію одного із трьох суддів. Двоє інших віддали перемогу українцеві.



Сергій Гузєв

Не обійшлось у восьмикутнику і без наших невдач. Українка Світлана Гоцик, яка захищала титул чемпіонки у найменшій вазі, достроково "склала зброю" у протистоянні із Магдаленою Сормовою.



Світлана Гоцик

Претендентка із Чехії упіймала Гоцик на больовий амбар.