Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
У понеділок, 17 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу.
Найцікавішим поєдинком 1/8 фіналу буде протистояння "Ліверпуля" та "Баварії".
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Шальке – Манчестер Сіті
Атлетіко – Ювентус
Манчестер Юнайтед – ПСЖ
Тоттенхем – Боруссія Д
Ліон – Барселона
Рома – Порту
Аякс – Реал
Ліверпуль – Баварія
Переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу (12/13 і 19/20 лютого) в гостях, а матчі-відповіді (5/6 і 12/13 березня) – вдома.
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Джерело: 24 Канал
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