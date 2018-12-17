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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів

      253 Читать новость на русском
      Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
      Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів / УЕФА

      У понеділок, 17 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу.

      Найцікавішим поєдинком 1/8 фіналу буде протистояння "Ліверпуля" та "Баварії".

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      Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

      Шальке – Манчестер Сіті

      Атлетіко – Ювентус

      Манчестер Юнайтед – ПСЖ

      Тоттенхем – Боруссія Д

      Ліон – Барселона

      Рома – Порту

      Аякс – Реал

      Ліверпуль – Баварія

       

       

      Переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу (12/13 і 19/20 лютого) в гостях, а матчі-відповіді (5/6 і 12/13 березня) – вдома.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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