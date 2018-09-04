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Результати жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу

293 Читать новость на русском
Клубний чемпіонат світу-2018
Клубний чемпіонат світу-2018

Відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу, який пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах в грудні цього року.

В турнірі візьмуть участь переможці континентальних змагань. Від Європи виступатиме мадридський "Реал", який став переможцем Ліги чемпіонів в минулому сезоні. Свій півфінальний матч "вершкові" проведуть 19 грудня. Фінал відбудеться 22 грудня.

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Результати жеребкування Клубного чемпіонаті світу-2018

1/4 фіналу:
Переможець африканської Ліги чемпіонів – Аль-Айн/Тім Веллінгтон
Переможець азіатської Ліги чемпіонів – Гвадалахара

1/2 фіналу:
Переможець африканської Ліги чемпіонів або Аль-Айн/Тім Веллінгтон – переможець Кубка Лібертадорес
Переможець азіатської Ліги чемпіонів або Гвадалахара – Реал

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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