Результати жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу

Відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу, який пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах в грудні цього року.

В турнірі візьмуть участь переможці континентальних змагань. Від Європи виступатиме мадридський "Реал", який став переможцем Ліги чемпіонів в минулому сезоні. Свій півфінальний матч "вершкові" проведуть 19 грудня. Фінал відбудеться 22 грудня. Читайте також: ФІФА назвало претендентів на звання найкращого гравця року у світі: імена Результати жеребкування Клубного чемпіонаті світу-2018 1/4 фіналу:

Переможець африканської Ліги чемпіонів – Аль-Айн/Тім Веллінгтон

Переможець азіатської Ліги чемпіонів – Гвадалахара 1/2 фіналу:

Переможець африканської Ліги чемпіонів або Аль-Айн/Тім Веллінгтон – переможець Кубка Лібертадорес

Переможець азіатської Ліги чемпіонів або Гвадалахара – Реал Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24