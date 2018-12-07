Результати зустрічі України і Литви: угода про захист заробітчан та Орден Вітовта Великого
Президенти України Петро Порошенко і Литви Даля Грибаускайте підписали міжурядову угоду про працевлаштування і співпрацю у сфері трудової міграції. Крім того, президент Литви нагородила президента України Орденом Вітовта Великого.
Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.
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Церемонія підписання відбулася під час зустрічі голів двох держав.
Цією угодою буде забезпечений належний захист прав наших громадян у Литві для детінізації цих процесів і відповідно захист литовських громадян, які планують працювати в Україні,
– сказав президент України Петро Порошенко.
Відомо, що ця угода стала результатом домовленостей з президентом Литви у грудні минулого року.
Крім того, президент додав, що товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. І це є результатом роботи поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка сьогодні довела свою ефективність.
Під час зустрічі Даля Грибаускайте вручила Петру Порошенку вищу нагороду Литовської Республіки – Орден Вітовта Великого, який призначається головам Литовської та іноземних держав і громадянам за особливі заслуги перед Литовською державою.
За словами пані Далі, ця нагорода – не тільки для Президента, а й для всього українського народу за мужність, за опір та боротьбу за свободу своєї країни,
– відзначив Порошенко.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 7 грудня, президент Литви Даля Грибаускайте прибула Україну з офіційним візитом. Вона вирішила підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.