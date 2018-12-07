Результати зустрічі України і Литви: угода про захист заробітчан та Орден Вітовта Великого

Президенти України Петро Порошенко і Литви Даля Грибаускайте підписали міжурядову угоду про працевлаштування і співпрацю у сфері трудової міграції. Крім того, президент Литви нагородила президента України Орденом Вітовта Великого.

Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.

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Церемонія підписання відбулася під час зустрічі голів двох держав.

Цією угодою буде забезпечений належний захист прав наших громадян у Литві для детінізації цих процесів і відповідно захист литовських громадян, які планують працювати в Україні,

– сказав президент України Петро Порошенко.

Відомо, що ця угода стала результатом домовленостей з президентом Литви у грудні минулого року.

Сьогодні Україна та Литва підписали Міжурядову угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції. Цей документ має на меті забезпечити належний захист прав наших громадян, які працюють у Литві та відповідно литовських громадян в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Крім того, президент додав, що товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. І це є результатом роботи поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка сьогодні довела свою ефективність.

Товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. І це є результатом роботи поглибленої та всеохоплючої зони вільної торгівлі, яка сьогодні довела свою ефективність. pic.twitter.com/JqAmZoR6Xf — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Під час зустрічі Даля Грибаускайте вручила Петру Порошенку вищу нагороду Литовської Республіки – Орден Вітовта Великого, який призначається головам Литовської та іноземних держав і громадянам за особливі заслуги перед Литовською державою.

За словами пані Далі, ця нагорода – не тільки для Президента, а й для всього українського народу за мужність, за опір та боротьбу за свободу своєї країни,

– відзначив Порошенко.

З гордістю прийняв з рук Президента @Grybauskaite_LT вищу нагороду Литовської Республіки – Орден Вітовта Великого.



За словами пані Далі, ця нагорода – не тільки для Президента, а й для всього українського народу за мужність, за опір та боротьбу за свободу своєї країни. pic.twitter.com/JuV7QLi1Ok — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 7 грудня, президент Литви Даля Грибаускайте прибула Україну з офіційним візитом. Вона вирішила підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.