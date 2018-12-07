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      Результати зустрічі України і Литви: угода про захист заробітчан та Орден Вітовта Великого

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      Україна і Литва підписали угоду про захист заробітчан
      Україна і Литва підписали угоду про захист заробітчан / Фото з відкритих джерел

      Президенти України Петро Порошенко і Литви Даля Грибаускайте підписали міжурядову угоду про працевлаштування і співпрацю у сфері трудової міграції. Крім того, президент Литви нагородила президента України Орденом Вітовта Великого.

      Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.

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      Церемонія підписання відбулася під час зустрічі голів двох держав.

      Цією угодою буде забезпечений належний захист прав наших громадян у Литві для детінізації цих процесів і відповідно захист литовських громадян, які планують працювати в Україні,
      – сказав президент України Петро Порошенко.

      Відомо, що ця угода стала результатом домовленостей з президентом Литви у грудні минулого року.

      Крім того, президент додав, що товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. І це є результатом роботи поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка сьогодні довела свою ефективність.

      Під час зустрічі Даля Грибаускайте вручила Петру Порошенку вищу нагороду Литовської Республіки – Орден Вітовта Великого, який призначається головам Литовської та іноземних держав і громадянам за особливі заслуги перед Литовською державою.

      За словами пані Далі, ця нагорода – не тільки для Президента, а й для всього українського народу за мужність, за опір та боротьбу за свободу своєї країни,
      – відзначив Порошенко.

      Нагадаємо, що у п’ятницю, 7 грудня, президент Литви Даля Грибаускайте прибула Україну з офіційним візитом. Вона вирішила підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Литва Даля Грібаускайте
      Джерело: 24 канал
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