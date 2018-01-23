РФ без Windows: через санкції сотні компаній не зможуть придбати продукцію Microsoft

Два офіційних російських дистриб’ютори корпорації Microsoft запровадили нові обмеження на продаж програмних продуктів корпорації для понад 200 фірм в Росії після чергового раунду санкцій США проти Москви.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на дистриб’юторів.

За даними інформаційного агентства, один з дистриб’юторів Microsoft, російська компанія Merlion, зажадала від внесених до санкційного списку покупців ліцензій Microsoft оплати в стислі терміни продукції і в деяких випадках – авансу.

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Інший дистрибутор – компанія RRC – повідомила клієнтів, що до замовників зі списку санкцій США "вводяться серйозні обмеження" на розміщення і оплату замовлення.