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      РФ і орки біснуються, – Геращенко пояснила, чого Кремль добивається на Донбасі перед виборами

      1407 Читать новость на русском
      Ірина Геращенко
      Ірина Геращенко / Фото з відкритих джерел

      Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко переконана, що обшуки в окупованому Криму та інтенсивніші обстріли на Донбасі з боку окупантів пов'язані з бажанням Кремля вплинути перебіг президентських виборів в Україні.

      Зокрема, Геращенко наголошує, що Росія залякує активних українців і татар в анексованому Криму, а також намагається зменшити явку в прифронтовій зоні. 

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      Хоча на підконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей виборчі дільниці відкрилися в усіх населених пунктах. За словами віце-спікерки, доволі важко було відкрити 106 дільницю у Катеринівці, яка перебуває під постійними снайперськими обстрілами. 

      "На Донбасі загострення. Штаб ООС інформує, що окупанти обстріляли околиці Авдіївки, одного військового поранено, гаряче на Маріупольському напрямку, традиційно порушується режим тиші на Луганщині. Звичайно, це не випадковість. РФ і орки-бойовики біснуються напередодні дня голосування. Для тих, хто продовжує сміятися про "Путін нападьот", нагадую, що Путін напав 5 років тому й поки що ніяк не угомониться", – зазначила Геращенко. 

      Вона вважає, що журналісти міжнародних видань і спостерігачі, які завтра працюватимуть також на Донбасі, зможуть об'єктивно показати світу, як "русский мир" ніяк не дасть спокою Україні в своїх мареннях про "Малоросію".

      9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні. 28 лютого закон набув чинності

      Посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Ірина Геращенко
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