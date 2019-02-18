РФ не зупиниться: Клімкін закликав Європу жорстко покарати Кремль за агресію на Азові

Російська Федерація своєю агресією в Азовському морі вкотре показала, що ні перед чим не зупиниться, якщо на кону будуть стояти її економічні або політичні інтереси.

Якщо Кремль не зупинить і далі проводити агресивну політику, то його треба зупинити, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Всі в ЄС прекрасно розуміють, що здійснивши відкриту агресію проти наших кораблів в Азовському морі і захопивши українських моряків, Росія вкотре показала, що ні перед чим не зупиниться, якщо на кону стоятимуть її економічні або політичні інтереси,

– наголосив міністр.

Міністри Литви, Естонії, Латвії, Польщі, Данії та Чехії, які нещодавно з візитом відвідали Маріуполь, могли побачити як Росія намагається "маніакально знекровити Приазов'я" та блокує роботу українських портів.

Окрім того, за словами глави МЗС, легко уявити, який сценарій Москва може використати в Балтійському морі, якщо "раптом вирішить захистити свій газопровід Північний потік-2", що має транспортувати газ з РФ у Європу.

"Тому відповідь Європи має бути жорсткою: санкції, протидія Північному потоку-2 і звільнення українських військовополонених моряків. І водночас "м'яка" – допомога українському Півдню і Донбасу, який страждає від російської агресії. Але все одно відчутна для РФ", – підсумував Клімкін.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.