РФ подарувала Болгарії ялинку, там обурились і прикрасили її жовто-блакитними корабликами: фото
У столиці Болгарії Софії активісти влаштували акцію за звільнення захоплених у полон Росією українських моряків, прикрасивши новорічну ялинку жовто-блакитними корабликами. Це символічно, бо дерево презентував країні уряд Москви.
Про це повідомили у "Всесвітньому русі патріотів України", передає "Укрінформ".
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Акцію організували біля собору Святої Неділі.
Акція за звільнення українських моряків у Софії
"Організаторами виступили болгарські громадяни, яких обурив факт, що ялинка, подарунок від Москви, встановлена перед знаковою церквою Болгарії – храмом Святої Неділі. До акції долучилися представники української громади, діаспори", – розповіли в організації.
Акція за звільнення українських моряків у Софії
Ялинку прикрасили корабликами, кольорів українського прапору, з іменами українських моряків, яких Росія захопила у полон у Керченській протоці.
Акція за звільнення українських моряків у Софії
Акція за звільнення українських моряків у Софії
Акція за звільнення українських моряків у Софії
Акція за звільнення українських моряків у Софії
Акція за звільнення українських моряків у Софії
Як українські моряки потрапили в російський полон25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.