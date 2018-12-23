РФ подарувала Болгарії ялинку, там обурились і прикрасили її жовто-блакитними корабликами: фото

У столиці Болгарії Софії активісти влаштували акцію за звільнення захоплених у полон Росією українських моряків, прикрасивши новорічну ялинку жовто-блакитними корабликами. Це символічно, бо дерево презентував країні уряд Москви.

Про це повідомили у "Всесвітньому русі патріотів України", передає "Укрінформ".

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Акцію організували біля собору Святої Неділі.



Акція за звільнення українських моряків у Софії

"Організаторами виступили болгарські громадяни, яких обурив факт, що ялинка, подарунок від Москви, встановлена перед знаковою церквою Болгарії – храмом Святої Неділі. До акції долучилися представники української громади, діаспори", – розповіли в організації.



Акція за звільнення українських моряків у Софії