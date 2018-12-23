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      РФ подарувала Болгарії ялинку, там обурились і прикрасили її жовто-блакитними корабликами: фото

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      Акція на підтримку полонених Росією українських моряків
      Акція на підтримку полонених Росією українських моряків / Соцмережі

      У столиці Болгарії Софії активісти влаштували акцію за звільнення захоплених у полон Росією українських моряків, прикрасивши новорічну ялинку жовто-блакитними корабликами. Це символічно, бо дерево презентував країні уряд Москви.

      Про це повідомили у "Всесвітньому русі патріотів України", передає "Укрінформ".

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      Акцію організували біля собору Святої Неділі.


      Акція за звільнення українських моряків у Софії

      "Організаторами виступили болгарські громадяни, яких обурив факт, що ялинка, подарунок від Москви, встановлена перед знаковою церквою Болгарії – храмом Святої Неділі. До акції долучилися представники української громади, діаспори", – розповіли в організації.


      Акція за звільнення українських моряків у Софії

      Ялинку прикрасили корабликами, кольорів українського прапору, з іменами українських моряків, яких Росія захопила у полон у Керченській протоці. 


      Акція за звільнення українських моряків у Софії


      Акція за звільнення українських моряків у Софії


      Акція за звільнення українських моряків у Софії


      Акція за звільнення українських моряків у Софії


      Акція за звільнення українських моряків у Софії

      Як українські моряки потрапили в російський полон25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Болгарія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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