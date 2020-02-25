РФ призначила торгового представника в Україні вперше з 2012 року: що про нього відомо

Російський уряд вперше з 2012 року призначив постійного торгового представника по Україні. Ним став Андрій Бабко.

Відповідне розпорядження російського прем'єра Мішустіна опубліковане на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє "Интерфакс".

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Відзначимо, що посада торгового представника РФ в Україні була вакантною з лютого 2012 року, коли його попередник Сергій Іванов вийшов на пенсію. З тих пір обов'язки торгового представника виконував Сергій Соломін.

Що відомо про Андрія БабкаВін народився у 1958 році в Амурській області. У 1980 році закінчив Далекосхідний державний університет за спеціальністю "сходознавець-філолог", а у 2005 в цьому ж університеті здобув юридичну освіту. У 1997 році Бабко працював заступником голови Приморської торгово-промислової палати із зовнішніх зв'язків, з 2005 по 2011 рік обіймав посаду заступника торгпреда РФ у Китаї.



З 2013 року обіймав посаду російського торгового представника у Вірменії.

Торгівля України з Росією: основне

Росія завжди була основним торговельним партнером України. Так було навіть після анексії Криму та окупації Донбасу, хоч обсяги і зменшилися. Зараз найбільшим торговельним партнером України є Китай. Найбільше Україна завозить товарів із Китаю (15,10%), Росії (11,77%) та Польщі (10,08%). Найбільшими ринками збуту українських товарів є ті ж самі три країни: Китай (6,96%), Польща (6,77%) та Росія (6,57%). Україна більше купує, ніж продає сама.

Після анексії Криму та розгортання війни на Донбасі торгівля між Україною та Росією почала йти на спад. Детальніше дивіться в інфографіці 24 каналу.



Торгівля з Росією / Інфографіка 24 каналу

Перший крок для цього зробила Росія. В умовах гібридної війни Росія використовувала економічний тиск на Україну. Країна-агресор ввела ембарго на ряд українських товарів, зокрема промислових і сільськогосподарських, сировини та продовольства та багато інших. Росія періодично переглядає та доповнює список. У 2018 Україна здебільшого купувала енергоносії та продукцію промисловості у Росії.

Що таке ембарго?Ембарго – це торговельно-економічне обмеження. Іншими слова, повна заборона на ввезення окремих товарів, які походять з країни, проти якої застосували ембарго. Зазвичай країни використовують ембарго для політичного тиску.

Україна зі свого боку також обмежила торгівлю з Росією. Попри те, що міжнародна спільнота розпочала накладати санкції на Росію ще в 2014, перша економічна санкція з боку самої України з'явилася лише у 2016. В Україні заборонені такі російські товари: деякі продукти харчування, корми для тварин, цемент, продукція ветеринарної медицини, окремі види одягу та інші. Ми в основному експортуємо продукцію чорної металургії та металообробки до Росії.

Чи можна припинити торгівлю з Росією?

За останні роки Україна і так знизила частку російських продуктів на українському ринку майже втричі. Україна переналаштовується на китайських та європейських торговельних партнерів, але, очікувано, цей процес повільний.

Проте залишається ще ряд продукції, які Україна повинна купувати у Росії через брак альтернативи або через економічну невигідність купувати в інших. Це на додачу до нашої енергетичної залежності.

Економічна залежність України від Росії щороку зменшується. Сім років тому Росія могла сильніше завдати шкоди економіці України своїми санкціями, ніж вона може зараз. На додачу, українські виробники надають перевагу європейським та китайським ринкам також, оскільки український експорт до РФ зменшився у 3,6 рази.