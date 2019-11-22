РФ вийшла з Женевської конвенції про захист населення під час збройних конфліктів: що це означає

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з з яким Росія виходить з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів. Раніше Росія неодноразово порушувала норми цієї конвенції.

Документ був опублікований на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності Держдуми.

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Законопроєкт був затверджений російським парламентом у жовтні 2019 року, а 6 листопада його схвалила Рада Федерації.

Чим загрожує вихід РФ з Женевської конвенції про захист населення під час збройних конфліктів

Відтепер Росія не визнає статтю додаткового протоколу до конвенції, що закріплює роль спецкомісії ООН як судового органу, що має право судити країну за порушення прав цивільного населення в умовах війни.

Відзначимо, що у жовтні Генсек ООН Антоніу Гутерріш представив доповідь, згідно з якою ООН визнає порушення Росією Женевської конвенції, яка свідомо переселяє людей з материкової частини до українського Криму у спробах змінити демографію окупованого півострова.

Це є порушенням заборони, передбаченої ст. 51 Женевської Конвенції №4 "Про захист цивільного населення під час війни" від 12 серпня 1949 року.

Зауважимо, що Україна звинувачує Росію у спонсоруванні незаконних збройних формувань, через діяльність яких постраждали люди під час катастрофи літака рейсу МН17, а також актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі. Україна вимагає відшкодувати збитки за збиття Малазійського боїнгу MH17.

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Раніше міжнародний суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати цю справу та водночас відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.