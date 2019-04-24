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      РФ зазіхає на ваше майбутнє, – Клімкін закликав жителів Донбасу не приймати російські паспорти

      93 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Донбасу не приймати російське громадянство. Він зазначив, що своїми діями РФ намагається забрати у цих людей майбутнє.

      Очільник Кремля Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким почала працювати спрощена процедура видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донецької і Луганської області.

      Читайте також: Путін спростив отримання російського громадянства для жителів Донбасу: як відреагували в Україні

      На такі дії Кремля вже відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін.

      Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти,
      – написав він у своєму Twitter.

      Також Клімкін додав, що Росія вже вкрала у цих людей сьогодення і зараз намагається вкрасти майбутнє.

      Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів?

      Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта. Проте бажаючим потрібно буде їхати в Ростовську область, лише силовики отримуватимуть паспорти на місці.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Павло Клімкін
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