РФ зазіхає на ваше майбутнє, – Клімкін закликав жителів Донбасу не приймати російські паспорти

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Донбасу не приймати російське громадянство. Він зазначив, що своїми діями РФ намагається забрати у цих людей майбутнє.

Очільник Кремля Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким почала працювати спрощена процедура видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донецької і Луганської області.

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На такі дії Кремля вже відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти,

– написав він у своєму Twitter.

Також Клімкін додав, що Росія вже вкрала у цих людей сьогодення і зараз намагається вкрасти майбутнє.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів?

Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта. Проте бажаючим потрібно буде їхати в Ростовську область, лише силовики отримуватимуть паспорти на місці.