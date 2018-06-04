Ріанна кинула бойфренда-мільярдера з Саудівської Аравії

Відома співачка Ріанна покинула свого коханого-мільярдера Хассана Джаміля. Повідомляється, що зірка стала ініціатором розриву, тому що чоловік їй просто "набрид".

Про це повідомляє MediaTakeOut.

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Як пише видання, приятелька Ріанни розповіла, що співачка розбила серце мільярдеру.

Цим вона й займається – розбиває чоловікам серця... Вони їй іноді набридають,

– додала вона.

З 29-річним мільярдером з Саудівської Аравії Ріанна зустрічалася понад рік. Говорять, що співачці просто "набрид" її хлопець, і вона кинула його.



Ріанна розбила серце мільярдеру Хассану, – ЗМІ

"Ріанна з ним деякий час були разом, і це були хороші стосунки, але тепер уже скінчено", – пишуть західні ЗМІ.

Крім того, Hollywood Life зазначає, що новина дуже потішила колишнього хлопця Ріанни, репера Кріса Брауна. Тепер він сподівається, що вони можуть зійтися.



Екс-хлопець Ріанни зрадів розставанню співачки і мільярдера Хассана

Він досі її любить і ніколи не переставав. Кріс вважає, що її розрив із Хассаном був неминучим. Кріс думає, що Хассан належить до іншого світу, він не підходить Рі й ніколи не зміг розуміти її так, як розуміє Кріс. Кріс серцем відчуває, що вони з Ріанною належать одне одному. Це доля,

– йдеться у джерелі.

Нагадаємо, чутки про роман Ріанни і Хассана Джаміля з'явилися влітку 2017 року, коли у мережі з’явилися фотографії співачки і її коханого під час поцілунків на Ібіці.





Згодом папарацці підловили співачку Ріанну з кільцем на безіменному пальці лівої руки, що спровокувало чутки про її заручини з мільярдером з Саудівської Аравії Хассаном Джамілем.