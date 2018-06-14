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Ріанна мало не оголила груди на прем'єрі фільму: пікантні фото

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Ріанна
Ріанна / Getty Images

Барбадоська співачка Ріанна продемонструвала сміливий образ на червоній доріжці під час прем'єри фільму "8 подруг Оушена". Крім того, із зіркою мало не стався пікантний конфуз.

Під прицілом папарацці золота сукня 30-річної Ріанни від Poiret з'їхала з плеча і мало не оголилася одна із грудей, пише The Daily Mail.

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Ріанна посвітила грудьми

Ріанна спала перед прем'єрою?

Проте співачка не розгубилася, а лише безтурботно поправила розкішну сукню і посміхалася у камери.

Нагадаємо, знаменитості, які знялися у фільмі "8 подруг Оушена", продовжують гастролювати в рамках промотуру стрічки. 13 червня актриси представляли картину у Лондоні.

Дивіться трейлер фільму "8 подруг Оушена"

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Ріанна
Джерело: 24 Канал
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