Ріанна приміряла нову спокусливу білизну власного бренду: пікантні фото

Барбадоська співачка Ріанна все ближче наближається до того моменту, коли запустить продаж власного бренду нижньої білизни "Savage x Fenty". А поки вона спокушає своїх підписників пікантними фото.

Нові світлини зірка оприлюднила у своєму Instagram напередодні балу "Met Gala" у Нью-Йорку.

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На фотографіях співачка приміряла спокусливий чорний корсет, який чітко підкреслював її апетитні форми. Також для презентації спіднього Ріанна одягнула чорні панчохи з підтяжками, а свій сексуальний образ вона доповнила чорними підборами та стильними аксесуарами.



Ріанна у білизні "Savage x Fenty"

Для іншої світлини зірка обрала інший корсет рожевого кольору, у якому анонсувала свій перший вихід колекції білизни. Оскільки можна побачити, що Ріанна помітно схудла, нові комплекти її білизни виглядають на ній дуже привабливо.



Сексуальна Ріанна

Нагадаємо, що старт продажу нижньої білизни бренду Ріанни розпочнеться 11 травня на офіційному сайті.