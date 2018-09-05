Ріанна приміряла вінтажні образи у яскравій фотосесії: фото

Барбадоська співачка Ріанна взяла участь у фотосесії для вересневого номера журналу GARAGE, де приміряла стильні і яскраві образи. Спокусливі кадри прикрасили обкладинку та сторінки видання.

Про це повідомляють на сайті видання.

30-річна артистка одягнула для стильної фотоісторії образи від Dolce & Gabbana, Y/Project і Tiffany & Co. Серед них були екстравагантні сукні, боді з квітковими аплікаціями, вінтажні блузи та інші модні речі. На яскравих кадрах Ріанна почувала себе впевнено та сексуально. Її образи доповнював яскравий макіяж та довгий золотистий манікюр.

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Ріанна для GARAGE

Автором фотозйомки стала Діна Лосон, а стилістом – Карлос Назаріо, який знайшов 3D-болеро для зйомки у комісійному магазині: "Мені завжди подобалося міксувати одяг з нових колекцій зі старовинними ретро-речами, тому що вінтаж – це цілий окремий світ одягу, який не бачили люди. Мені здається, що зона комфорту Ріанни – це вихід за межі зони комфорту. Я не думаю, що вона відчуває себе комфортно в одязі, який вже носила раніше. Я вважаю, що вона відчуває себе красивою, сильною і впливовою в несподіваних образах. Мені здається щось незвичайне надихає її".