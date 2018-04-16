Ріанна засвітила груди у напівпрозорому вбранні
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Барбадоська співачка Ріанна поділилася сексуальними фото у напівпрозорому відвертому вбранні.
30-річна артистка на фестивалі Coachella 2018 похизувалась відвертим вбранням, яке виготовлене з напівпрозорої тканини і оголює пікантні частини її тіла. Світлини Ріанна виклала у своєму Instagram.
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Підписники Ріанни швидко оцінили фото співачки, адже за 12 годин світлини назбирали більше двох мільйонів вподобань.
Шанувальники співачки в коментарях під фото також написали, що будь-яка інша зірка в подібному вбранні миттєво потрапила б в списки зірок, у яких відсутні почуття смаку і стилю, натомість для Ріанни епатажні образи вже стали нормою.
Джерело: 24 Канал
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