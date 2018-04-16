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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ріанна засвітила груди у напівпрозорому вбранні

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Ріанна продемонструвала відверті фото
Ріанна продемонструвала відверті фото / Фото з відкритих джерел

Барбадоська співачка Ріанна поділилася сексуальними фото у напівпрозорому відвертому вбранні.

30-річна артистка на фестивалі Coachella 2018 похизувалась відвертим вбранням, яке виготовлене з напівпрозорої тканини і оголює пікантні частини її тіла. Світлини Ріанна виклала у своєму Instagram.

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Підписники Ріанни швидко оцінили фото співачки, адже за 12 годин світлини назбирали більше двох мільйонів вподобань.

extra af. #chella18

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Шанувальники співачки в коментарях під фото також написали, що будь-яка інша зірка в подібному вбранні миттєво потрапила б в списки зірок, у яких відсутні почуття смаку і стилю, натомість для Ріанни епатажні образи вже стали нормою.

Теги: Музика Ріанна LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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