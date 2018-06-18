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Ріанна спіймалась на численних крадіжках: фотофакт

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Ріанна спіймалась на крадіжці
Ріанна спіймалась на крадіжці / Фото з вільних джерел

Популярна співачка Ріанна щоразу дивує прихильників епатажними образами. Попри це зірка спіймалась на численних крадіжках в барах.

Під час знаменитої в США програми "Шоу Грема Нортона" телеведучий звернув увагу на кілька знімків Ріанни, опублікованих в мережі. На фото артистка виходить з барів з келихом в руках. Та не вживання алкоголю стурбувало Грема, а те, що Ріанна не раз засвітилась із тарою для напоїв, адже у заклад зірка більше не поверталась, щоб повернути її. 

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"Ви хоч коли-небудь запитували дозволу вийти із закладу з їх склянкою?" – запитав телеведучий Грем Нортон.


Ріанна поцупила склянки 

І справді, мережа рясніє знімками папараці, на яких видно, що Ріанна виходить з ресторанів, тримаючи келих з недопитим алкоголем. Після цього вона крокує, немов жодної крадіжки не сталось. Однак на такі звинувачення з фотодоказом зірка відреагувала байдуже, піджартовуючи з телеведучим.

А ось цей я повернула назад в готель, де і взяла!
– кумедно зазначила Ріанна, переглядаючи фотодокази крадіжки. 

Телеведучий навіть пожартував, що на келихах зіркова клептоманка не зупинилась: з одного із закладів Ріанна вийшла із пляшкою вина у руках. Це викликало шквал сміху у глядачів шоу. Однак і це не збентежило артистку. Єдине, за що переживала Ріанна, що запис телепроекту побачить її мама. 

"Моя мама це побачить! Мамо, пробач", – розвівши руками, сказала Ріанна. 

Дивіться фрагмент "Шоу Грема Нортона" за участю Ріанни (відео):

 

Теги: LifeStyle Музика Ріанна
Джерело: 24 Канал
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