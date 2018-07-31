Ріанна стала зіркою британського Vogue: яскраві фото

Барбадоська виконавиця Ріанна знялась для вересневого випуску British Vogue і зачарувала всіх фанатів новими образами.

Нові фото з розкішного фотосету з’явились на Instagram-сторінках співачки та модного глянцю. Для фотоісторії зірка приміряла екстравагантні образи Prada та рукавиці з власного бренду "Savage x Fenty". Автором зйомки став британський фотограф Нік Кнайт.

Читайте також: Ріанна прикрасила обкладинку французького Vogue та одразу потрапила в скандал



Ріанна для British Vogue



​Ріанна для British Vogue

Звернемо увагу, що яскравий макіяж у Ріанни як завжди зроблений з акцентом на губи, однак її незвичні брови особливо впадають в око. Брови-ниточки, які користувались неабиякою популярністю в б’юті-індустрії у 2000-х тепер знову повернулись у модний світ.



​Ріанна для British Vogue

В мережі також опублікували відеоролик, в якому Ріанна розмовляє з головним редактором British Vogue Едвардом Еннінфулем, який зазначає, що це його перша вереснева обкладинка в житті. "Для мене велика честь бути на обкладинці твого першого вересневого номеру British Vogue, Едвард Еннінфуль. Спасибі, що розгледів мене!", – йдеться в одному з дописів артистки.

Читайте також: Бейонсе стане моделлю та редактором вересневого Vogue

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue) 31 Лип 2018 р. о 10:01 PDT

Варто зазначити, що вересневі випуски Vogue в модній індустрії вважаються найважливішими в році і до них редактори готуються за кілька місяців до випуску журналу.