Ріанна у сльозах прийшла на похорон двоюрідного брата: фото

Нещодавно співачка Ріанна втратила 21-річного двоюрідного брата Тавона Аллейна. Похоронна церемонія відбулася 9 січня.

Про це пише Daily Mail.

На траурну церемонію Ріанна приїхала у білій сукні, а на обличчі в неї були сонцезахисні окуляри, які приховували сльози зірки.

Нагадаємо, Тавона смертельно поранили невідомі нападники в районі Сент-Майкла на Барбадосі. Хлопець помер в лікарні, не приходячи до тями.

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