Ріанна у сльозах прийшла на похорон двоюрідного брата: фото
12:17, сьогодні 2117 Читать новость на русском
Нещодавно співачка Ріанна втратила 21-річного двоюрідного брата Тавона Аллейна. Похоронна церемонія відбулася 9 січня.
Про це пише Daily Mail.
На траурну церемонію Ріанна приїхала у білій сукні, а на обличчі в неї були сонцезахисні окуляри, які приховували сльози зірки.
Нагадаємо, Тавона смертельно поранили невідомі нападники в районі Сент-Майкла на Барбадосі. Хлопець помер в лікарні, не приходячи до тями.
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Джерело: 24 Канал
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