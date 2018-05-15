Ріанна вийшла у світ в надмірно об’ємному пуховику: кумедні фото

Барбадоська співачка Ріанна не боїться експериментувати зі своїм стилем і вкотре показала свій незвичайний образ. В аеропорту Нью-Йорка співачку запримітили в oversize пуховику, який досить кумедно виглядав на артистці.

Поп-виконавиця була одягнена у все чорне – світшот з принтом та спортивні штани, однак увагу папараці привернув не спортивний стиль Ріанни, а об’ємний пуховик. Свій образ співачка доповнила кумедними хутряними капцями, чорними шкарпетками та окулярами із синіми скельцями.

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Можливо, такий "лук" Ріанна вирішила обрати через непостійну погоду в Нью-Йорку, або ж щоб замаскуватись від журналістів. Однак їй довелось вразити всіх.



Ріанна в аеропорту Нью-Йорка

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Загалом, 30-річна Ріанна давно є великою прихильницею об'ємних речей. У них зірка з'являється на світських вечірках, офіційних заходах та навіть на зустрічах із політиками.



Ріанна з Бріджит Макрон у 2017 році