Ріанна вперше показала своїх батьків: зворушливе фото

Барбадоська співачка Ріанна вперше показала шанувальникам у соціальних мережах світлини зі своїми батьками.

Ріанна опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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На фото співачка Ріанна позує вдома на Барбадосі з мамою Монікою Брейтвейт та батьком Рональдом Фенті.

"Дім", – лаконічно прокоментувала знімок зірка.

Шанувальники артистки назвали сім'ю Ріанни красивою та підкреслили її схожість з татом.



Ріанна з батьками / Instagram



Ріанна з татом Рональдом / Instagram

Нагадаємо, американський кінорежисер Пітер Берг вирішив зняти документальну стрічку про Ріанну. Над проектом митець працює з 2016 року і планує його представити цієї осені.

Хто така Ріанна?Співачка, яка пішла з бідної сім'ї з Сент-Майкла, Барбадос і завдяки своїм старанням змогла досягти шалених успіхів. У свої 16 вона переїхала в США, де розпочала активну музичну кар'єру під наставництвом Евана Роджерса. Згодом зірка почала підкорювати всі музичні чарти світу та отримувати найкращі нагороди в сфері музики.

Щодо особистого життя, її спіткало важке випробування, – у 2009 році колишній бойфренд Кріс Браун жорстоко побив співачку, через що його засудили до п'яти років умовно. Після цього артистка мала декілька короткочасних романів, один з останніх – з мільярдером Хассаном Джамілем.