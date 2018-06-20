Ріанна закрутила роман із зіркою "Сутінок" Робертом Паттінсоном, – ЗМІ
Американська співачка Ріанна і британський актор Роберт Патінсон підозрюються у таємних любовних стосунках.
Ріанну і Роберта Паттінсона познайомила їх спільна подруга – співачка Кеті Перрі. Про це повідомляє таблоїд Woman’s Day, пише Gossip Cop.
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Кеті дізналася, що вони вільні і вирішила їх познайомити,
– зазначає джерело.
Крім того, зазначається, що перше таємне побачення співачки і зірки "Сутінків" пройшло в Нью-Йорку, після чого вони разом полетіли в Лос-Анджелес.
Нагадаємо, напередодні Ріанна покинула свого коханого-мільярдера Хассана Джаміля. Повідомляється, що зірка стала ініціатором розриву, тому що чоловік їй просто "набрид".
А Роберт Паттінсон ще у 2017 році розлучився зі своєю нареченою співачкою Талією Барнетт, відомою як FKA Twigs.