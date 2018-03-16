Ріанна засудила Snapchat за образливу рекламу: деталі скандалу

Барбадоська виконавиця Ріанна жорстко відреагувала на рекламу соціальної мережі Snapchat, в якій висміяно жахливий інцидент між нею та її екс-бойфрендом Крісом Брауном у 2009 році.

Про це повідомляють у The Verge.

На днях в рекламному оголошенні користувачам Snapchat пропонувалась гра "Неможливий вибір", в якій пропонувалось вдарити або Ріанну, або співака Кріса Брауна. "Що б ти швидше зробив: вдарив Ріанну або стукнув Кріса Брауна?", – йшлось в рекламі.

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Скандальна реклама в Snapchat

Ріанна одразу засудила мережу за знущання над жертвами домашнього насильства, попросивши користувачів відмовитись від цього додатку назавжди.

Snapchat, я думаю, ти вже знаєш, що ти не в числі моїх улюблених програм. Я просто хочу зрозуміти, в чому був сенс всієї цієї історії. Я б хотіла назвати це невіглаством, але я знаю, що ти не такий дурний. Ви витратили гроші, щоб зробити анімаційних персонажів, які навмисно зганьбили б тих, хто став жертвами насильства, і посміялися над ними. Справа не в моїх особистих почуттях, тому що їх не так багато. Але ви принизили дітей, жінок і чоловіків, які стали жертвами домашнього насильства,

– заявила Ріанна у своїх Instagram Stories.



Заява Ріанни в Instagram Stories

Компанія Snapchat вже попросила вибачення за скандальну рекламу.

"Ця реклама жахлива, і вона ніколи не мала з'явитися в Snapchat. Ми зробили жахливу помилку, прогледівши її і дозволивши рекламу виявитися в додатку. Ми розслідуємо цей інцидент, щоб переконатися, що це більше не повториться", – написали представники компанії у відповідь на повідомлення Ріанни.

Що сталось у 2009 році між Крісом Брауном і Ріанною?



Така іронічна реклама стосується випадку 9-річної давності, коли в ніч на 8 лютого 2009 року перед музичною церемонією "Греммі" Кріс Браун жорстоко побив Ріанну. На той час пара зустрічалась близько року. Остаточних причин агресії досі не встановлено, але виконавець неодноразово висловлював свої публічні вибачення, рік проходив курс психотерапії і відпрацював 1400 годин громадських робіт.



Кріс Браун також часто влаштовував ревниві сцени та бійки зі співаком Дрейком, якого підозрював у таємному романі з Ріанною.