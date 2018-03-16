20:39
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
-1°C -9°C
  • субота
    -2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Ріанна засудила Snapchat за образливу рекламу: деталі скандалу

650 Читать новость на русском
Ріанна
Ріанна / www.gettyimages.in

Барбадоська виконавиця Ріанна жорстко відреагувала на рекламу соціальної мережі Snapchat, в якій висміяно жахливий інцидент між нею та її екс-бойфрендом Крісом Брауном у 2009 році.

Про це повідомляють у The Verge.

На днях в рекламному оголошенні користувачам Snapchat пропонувалась гра "Неможливий вибір", в якій пропонувалось вдарити або Ріанну, або співака Кріса Брауна. "Що б ти швидше зробив: вдарив Ріанну або стукнув Кріса Брауна?", – йшлось в рекламі.

Читайте також: Кайлі Дженнер лише одним повідомленням в мережі здешевила акції Snapchat


Скандальна реклама в Snapchat

Ріанна одразу засудила мережу за знущання над жертвами домашнього насильства, попросивши користувачів відмовитись від цього додатку назавжди.

Snapchat, я думаю, ти вже знаєш, що ти не в числі моїх улюблених програм. Я просто хочу зрозуміти, в чому був сенс всієї цієї історії. Я б хотіла назвати це невіглаством, але я знаю, що ти не такий дурний. Ви витратили гроші, щоб зробити анімаційних персонажів, які навмисно зганьбили б тих, хто став жертвами насильства, і посміялися над ними. Справа не в моїх особистих почуттях, тому що їх не так багато. Але ви принизили дітей, жінок і чоловіків, які стали жертвами домашнього насильства,
– заявила Ріанна у своїх Instagram Stories.


Заява Ріанни в Instagram Stories

Компанія Snapchat вже попросила вибачення за скандальну рекламу.

"Ця реклама жахлива, і вона ніколи не мала з'явитися в Snapchat. Ми зробили жахливу помилку, прогледівши її і дозволивши рекламу виявитися в додатку. Ми розслідуємо цей інцидент, щоб переконатися, що це більше не повториться", – написали представники компанії у відповідь на повідомлення Ріанни.

Що сталось у 2009 році між Крісом Брауном і Ріанною?

Така іронічна реклама стосується випадку 9-річної давності, коли в ніч на 8 лютого 2009 року перед музичною церемонією "Греммі" Кріс Браун жорстоко побив Ріанну. На той час пара зустрічалась близько року. Остаточних причин агресії досі не встановлено, але виконавець неодноразово висловлював свої публічні вибачення, рік проходив курс психотерапії і відпрацював 1400 годин громадських робіт.

Кріс Браун також часто влаштовував ревниві сцени та бійки зі співаком Дрейком, якого підозрював у таємному романі з Ріанною.

Теги: LifeStyle Музика Скандал Ріанна Соцмережі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук