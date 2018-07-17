Ріанна змінила імідж і стала блондинкою: фото

Популярна барбадоська співачка Ріанна часто вражає прихильників зміною іміджу. Цього разу артистка кардинально змінила колір волосся і стала блондинкою.

Фото з білявим кольором волосся Ріанна опублікувала у своєму Instagram-сторіз.

Читайте також: Ріанна випустила колекцію сексуальних аксесуарів для дорослих: фото

Наразі співачка не виходила у світ у новому образі і показала шанувальникам лише одне "селфі".



Ріанна / Instagram-сторіз

Зауважимо, Ріанна регулярно змінює імідж, однак в образі блондинки її бачили не часто. Торік увагу громадськості привернула обкладинка глянцю Harper's Bazaar, який розмістив фото співачки зі світлим волоссям.

Допис, поширений Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 8 Лют 2017 р. о 6:00 PST

Нагадаємо, співачка Ріанна вміє епатувати шанувальників. До прикладу, на щорічному фестивалі Crop Over на Барбадосі вона вийшла з яскравим волоссям кольору морської хвилі.