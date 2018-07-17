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Ріанна змінила імідж і стала блондинкою: фото

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Ріанна
Ріанна / GettyImages

Популярна барбадоська співачка Ріанна часто вражає прихильників зміною іміджу. Цього разу артистка кардинально змінила колір волосся і стала блондинкою.

Фото з білявим кольором волосся Ріанна опублікувала у своєму Instagram-сторіз.

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Наразі співачка не виходила у світ у новому образі і показала шанувальникам лише одне "селфі".

ріанна
Ріанна / Instagram-сторіз

Зауважимо, Ріанна регулярно змінює імідж, однак в образі блондинки її бачили не часто. Торік увагу громадськості привернула обкладинка глянцю Harper's Bazaar, який розмістив фото співачки зі світлим волоссям.

Нагадаємо, співачка Ріанна вміє епатувати шанувальників. До прикладу, на щорічному фестивалі Crop Over на Барбадосі вона вийшла з яскравим волоссям кольору морської хвилі.

Теги: LifeStyle Музика Ріанна
Джерело: 24 Канал
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