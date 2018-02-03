Ріанна зустрілася із президентом Франції Еммануелем Макроном: фото та відео
Французький президент Еммануель Макрон і американська співачка Ріанна взяли участь в конференції Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) в Дакарі.
Як повідомляє The Huffington Post, на конференції обговорювалося питання доступу до освіти дітей, які проживають в африканських країнах. Співачка з трибуни пообіцяла, що робота в цьому напрямку не припиниться, поки у кожної дитини не буде можливості отримати освіту.
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Ріанна і Еммануель Макрон
У Twitter'і Ріанна звернулася до французького президента з проханням внести до фонду GPE 250 мільйонів євро. У результаті Франція оголосила про збільшення фінансових вкладень в цю програму з 17 мільйонів євро в 2014-2017 роках до 200 мільйонів євро.
"Коли я беру зобов'язання, я їх виконую. Ріанно, Франція завжди на боці тих, хто бореться за кращу освіту", – написав Макрон у відповідь.
На конференції співачка продемонструвала ділової образ і була одягнена в картатий сірий костюм з довгими брюками-кльош і подовженим піджаком, доповнивши наряд туфлями-човниками на підборах.
Ріанна на конференції Глобального партнерства в галузі освіти
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