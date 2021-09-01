Ця трагедія сталася в Хаджибейському лимані. Загиблий поїхав туди рибалити на самоті.

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Досі невідомо, хто він

Очевидці розповіли, що рибалка впіймав велику рибу, яка потягнула його під воду. Після цього він, ймовірно, втратив рівновагу та потонув.

Його тіло знайшли на глибині 5 метрів за 15 метрів від берега. Наразі особу загиблого намагаються встановити.

Інша трагедія на воді

Біля селища Вакуленці на Полтавщині перекинувся човен із 3 людьми. Після цього 2 одразу загинули, а ось одного з чоловіків почали розшукувати водолази.

Проте надія виявилася марною, оскільки він теж потонув. Згодом стало відомо, що чоловіки були працівниками ОДА.