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Риба з овочами і базиліком: смачний рецепт від дієтолога

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Рецепт риби з овочами і базиліком
Рецепт риби з овочами і базиліком / facebook.com/svetlanafus

Запечена риба і поживна, і смачна страва. Дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом, як приготувати рибу з овочами, щоб страва принесла максимум користі і мінімум калорій.

Рецепт риби з овочами і базиліком

Інгредієнти:

філе білої риби – 4 шт.

цукіні – 1 шт.

цибуля-шалот - за смаком

базілік – невеликий пучок

томати черрі – 20 шт.

бальзамік – 1 ст. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

сіль за смаком

чорний мелений перець – за смаком

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Рецепт приготування риби з овочами і базиліком:

Деко застеліть фольгою для випікання. Викладіть на фольгу нарізані середніми шматочками цукіні.

Посипте овочі порізаною цибулею-шалот і половиною базиліка, який також потрібно порубати.

Половинки черрі викладіть між цукіні. Полийте бальзаміком та олією. Посоліть та поперчіть за смаком. Зверху викладіть філе риби. Посоліть, поперчіть, полийте невеликою кількістю оливкової олії.

Запечатайте фольгу. Відправте у попередньо розігріту духовку до 200 градусів. Випікайте 10-15 хвилин.

Перед подачею перекладіть у порційний конвертик з пергаменту та прикрасьте листочками базиліку.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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