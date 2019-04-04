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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Рибачук про результати виборів, головне завдання президента та феномен Смешка

      Що це було? 211 Читать новость на русском

      Керівник громадської організації Centre UA Олег Рибачук в програмі "Що це було?" поділився враженнями від першого туру президентських виборів, розповів про проблеми Адміністрації Президента, команду майбутнього президента та про феномен Ігора Смешка.

      Про результати виборів

      – У нас технологічно хочуть зробити вибори без вибору – хто як не він, а якщо не він, то вона. І в цих схемах ми плутаємося.

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      – Запит на зміни – це основна вимога Революції Гідності. Не зміна облич, а повністю перезавантаження системи. І зараз, фактично, українці проголосували саме за це. Звичайно, людині властиво боятися чогось невідомого. Проте я не бачу аргументів не прийти та не проголосувати.

      вибори зеленський порошенко
      Другий тур виборів буде 21 квітня

      – Зараз важливо зробити так, щоб наступна влада не змогла не робити реформи. Я впевнений, що буде проєвропейський парламент та президент. У нас вже так було, але чомусь ми топчимося на місці.

      Про команду Зеленського 

      – Українці повинні офіційно, формально побачити команду Зеленського. Якщо кандидат перед виборами не покаже свою команду – йому буде дуже важко. Також ми маємо почути його позицію, тому йому потрібно швидко перестати жити в образі героя "95 кварталу" та почати працювати над мовленням та образом. Це важко, але це робота політика.

      зеленський порошенко вибори
      Зеленський повинен вийти з образу актора

      – Зеленський має чітко сказати, що він хоче змінити та з ким. В його команді є радники, а коли я працював у Адміністрації Ющенка, то намагався прибрати структуру тіньового уряду. Це неминучий конфлікт.

      – Команда – це супер важливо, бо одна людина не може все знати. І це треба чесно сказати. Президент – це менеджер по персоналу. Він може поставити певну кількість компетентних людей на правильне місце. Ющенко цим не переймався, а Порошенко призначив лояльних до себе людей.

      Про управління країною

      – Україна – це держава, яка не піддається керуванню у пострадянському розумінні цього слова. Це коли є вертикаль і є доступ до керівників міністерств чи інших чиновників. Ця схема зламалася ще при перевиборах першого президента України зараз не працює.

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      – Верховний головнокомандувач створює стратегію, проте все має затверджувати парламент. Також у нас є Міністерство закордонних справ і там вже нова генерація дипломатів. Президент – це людина, яка може поставити правильних людей на правильні посади з метою виконання того, що він обіцяв. Зараз у нас криза урядування.

      Про феномен Смешка

      – Мені казали американці, що у вас там є дуже тямущий офіцер полковник Смешко, який став військовим аташе у Вашингтоні кінця 90-х років. Почув я цю хорошу характеристику від наших західних партнерів тоді, коли вони були не дуже дружні до президента Кучми. 

      смешко вибори
      Ігор Смешко посів шосте місце у першому турі //       фото Руслана Канюки "День"

      – Смешко довгий час не з'являвся в політиці, він вміє говорити, а також запит на компетентну, сильну руку, налаштовану на зміни, зіграло йому на користь. Смешка раніше не бачили, а люди раптом почули багато того, що їм особисто імпонувало.

      Більше – дивіться у програмі "Що це було?".

      blog_ava
      Вимоги Зеленського до Порошенка: чому команді президента не потрібно вестися
      3 квітня
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      Теги: Новини політики Новини України Що це було? Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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