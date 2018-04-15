17:16
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Річард Гір одружуєтьcя третій раз

945 Читать новость на русском
Річард Гір та Алехандра Сільва
Річард Гір та Алехандра Сільва / Фото з відкритих джерел

Популярний 59-річний актор зареєтрує свій третій шлюб з 34-річною іспанською світською левицею Алехандрою Сільва.

Реєстрація шлюбу запланована на 5 травня і пройде вона у Вашингтоні, США. Про це повідомило іспанське видання EL Pais.

Читайте також: Джордж і Амаль Клуні сходили на побачення в Нью-Йорку: романтичні фото

Для 68-річного Гіра це буде третій законний шлюб. Його першою дружиною була супермодель Сінді Кроуфорд. Вони прожив разом чотири роки – з 1991 по 1995 рік. Потім Річард зустрічався з моделлю і актрисою Кері Лоуелл. Вони одружилися у 2002 році. Кері народила сина Гомера. Йому зараз 17 років. Однак у 2016 році Гір і Лоуелл розлучилися.
35-річна Алехандра Сільва була одружена з Говінди Фрідленде, сином американського вугільного магната Роберта Фрідленде. У неї є син.
Нагадаємо про те, що вперше про серйозні стосунки між американським актором Річардом Гіром і Олександрою Сільви заговорили взимку минулого року. В грудні актор зробив Алехандрі пропозицію , а вперше пара з'явилася разом у лютому на червоній доріжці.
Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
сьогодні, 15:57 США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
Юрій Бутусов 1320
В Луганске даже на пенсию выходить трудно
сьогодні, 12:04 В Луганске даже на пенсию выходить трудно
Ольга Черненко 719
Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
сьогодні, 11:18 Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
Блог Медіа 949
Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
сьогодні, 11:05 Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
2184
сьогодні, 08:40 "Реальна" мафія – до чого готуватись іноземцям, якщо вони збираються жити в Україні
Peter Santenello 2207
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук