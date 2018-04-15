Річард Гір одружуєтьcя третій раз
Популярний 59-річний актор зареєтрує свій третій шлюб з 34-річною іспанською світською левицею Алехандрою Сільва.
Реєстрація шлюбу запланована на 5 травня і пройде вона у Вашингтоні, США. Про це повідомило іспанське видання EL Pais.
Читайте також: Джордж і Амаль Клуні сходили на побачення в Нью-Йорку: романтичні фото
Для 68-річного Гіра це буде третій законний шлюб. Його першою дружиною була супермодель Сінді Кроуфорд. Вони прожив разом чотири роки – з 1991 по 1995 рік. Потім Річард зустрічався з моделлю і актрисою Кері Лоуелл. Вони одружилися у 2002 році. Кері народила сина Гомера. Йому зараз 17 років. Однак у 2016 році Гір і Лоуелл розлучилися.
35-річна Алехандра Сільва була одружена з Говінди Фрідленде, сином американського вугільного магната Роберта Фрідленде. У неї є син.
Нагадаємо про те, що вперше про серйозні стосунки між американським актором Річардом Гіром і Олександрою Сільви заговорили взимку минулого року. В грудні актор зробив Алехандрі пропозицію , а вперше пара з'явилася разом у лютому на червоній доріжці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі