Річард Гір одружуєтьcя третій раз

Популярний 59-річний актор зареєтрує свій третій шлюб з 34-річною іспанською світською левицею Алехандрою Сільва.

Реєстрація шлюбу запланована на 5 травня і пройде вона у Вашингтоні, США. Про це повідомило іспанське видання EL Pais

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Для 68-річного Гіра це буде третій законний шлюб. Його першою дружиною була супермодель Сінді Кроуфорд. Вони прожив разом чотири роки – з 1991 по 1995 рік. Потім Річард зустрічався з моделлю і актрисою Кері Лоуелл. Вони одружилися у 2002 році. Кері народила сина Гомера. Йому зараз 17 років. Однак у 2016 році Гір і Лоуелл розлучилися.

35-річна Алехандра Сільва була одружена з Говінди Фрідленде, сином американського вугільного магната Роберта Фрідленде. У неї є син.