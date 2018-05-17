Річард Гір відгуляв своє третє весілля: фото

68-річний голлівудський актор Річард Гір відгуляв весілля з 35-річною іспанською журналісткою Алехандрою Сільвою.

Свято закохані влаштували 12 травня у передмісті Нью-Йорка, де відбулася релігійна церемонія за правилами буддизму.

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Річард Гір та Алехандра Сільва

Фото молодят опублікувало на обкладинці іспанське видання HOLA.

"Я найщасливіша людина у всесвіті. А чи можна інакше? Алехандра гарна, розумна, чуттєва, весела", – поділився емоціями актор.

Нова дружина актора також розповіла про свої почуття.

"Я вмираю від кохання. Щоранку він запитує мене: "Що зробить тебе щасливою сьогодні?" Що може бути більш романтичним, ніж коли коханий чоловік оспівує тебе кожного дня?" – розповіла Алехандра.

Для 68-річного Гіра це буде третій законний шлюб. Його першою дружиною була супермодель Сінді Кроуфорд. Вони прожив разом чотири роки – з 1991 по 1995 рік. Потім Річард зустрічався з моделлю і актрисою Кері Лоуелл. Вони одружилися у 2002 році. Кері народила сина Гомера. Йому зараз 17 років. Однак у 2016 році Гір і Лоуелл розлучилися.

35-річна Алехандра Сільва була одружена з Говінди Фрідленде, сином американського вугільного магната Роберта Фрідленде. У неї є син.

Нагадаємо про те, що вперше про серйозні стосунки між американським актором Річардом Гіром і Олександрою Сільви заговорили взимку минулого року. В грудні актор зробив Алехандрі пропозицію , а вперше пара з'явилася разом у лютому на червоній доріжці.