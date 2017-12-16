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Річард Гір зробив пропозицію коханій, яка майже вдвічі молодша за нього: фото

14:56, сьогодні 1253 Читать новость на русском
Річард Гір та Алеханда Сільва
Річард Гір та Алеханда Сільва / Фото з Instagram

Відомий голлівудський актор Річард Гір, якому 68 років, зробив пропозицію руки і серця своїй коханій – 34-річній Алехандрі Сільві.

Закохані Річард Гір та Алехандра Сільва вийшли в світ разом. На безіменному пальці Алехандри можна помітити розкішну обручку.

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Пара поки ніяк не прокоментувала інформацію про заручини.


​Річард Гір та Алеханда Сільва


​Річард Гір та Алеханда Сільва


Річард Гір та Алеханда Сільва

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Кіно
Джерело: 24 Канал
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