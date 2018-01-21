Річка Десна на Київщині перетворилась у крижане поле: є фото

Одна з найбільших річок України Десна вкрилась кригою внаслідок циклонів, які вирують над країною.

В Україну йде похолодання з морозами та снігами. З початку тижня стовпчики термометрів почнуть опускатись до нижче -10 градусів морозу.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook показала наслідки негоди в Україні.

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"Десна таки замерзла. Не рівненьким льодом вкрилася, а калатато. Всі водовороти й непокірну течію скував мороз – й річка схожа на переоране льодове поле", – пише Геращенко в дописі до фото.

У соцмережах також публікують фото Десни, яка місцями вкрилась кригою.