Річка Десна на Київщині перетворилась у крижане поле: є фото
15:32, сьогодні 3030 Читать новость на русском
Одна з найбільших річок України Десна вкрилась кригою внаслідок циклонів, які вирують над країною.
В Україну йде похолодання з морозами та снігами. З початку тижня стовпчики термометрів почнуть опускатись до нижче -10 градусів морозу.
Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook показала наслідки негоди в Україні.
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"Десна таки замерзла. Не рівненьким льодом вкрилася, а калатато. Всі водовороти й непокірну течію скував мороз – й річка схожа на переоране льодове поле", – пише Геращенко в дописі до фото.
У соцмережах також публікують фото Десни, яка місцями вкрилась кригою.
Джерело: 24 Канал
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