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      Річна інфляція у Венесуелі перевищила мільйон відсотків

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      Рівень інфляції у Венесуелі перевищив мільйон відсотків
      Рівень інфляції у Венесуелі перевищив мільйон відсотків / Фото з відкритих джерел

      Венесуела охоплена економічною і політичною кризою з 2010 року. Криза і як наслідок висока інфляція стали причиною постійного дефіциту продовольства і медикаментів.

      Про це повідомило видання OAN.

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      Попри вимоги МВФ, дані про економіку Венесуели публікує лише парламент. Уряд країни, в свою чергу, не публікує дані про фінансовий стан держави.

      Зазначається, що темпи зростання інфляції при цьому сповільнилися. У вересні інфляція виросла на 228 відсотків, в жовтні – на 148 відсотків, а у листопаді – на 144 відсотки.

      Міжнародний валютний фонд в кінці липня попередив, що рівень інфляції у Венесуелі до кінця року може скласти 1 мільйон відсотків, якщо влада не вживатиме необхідних заходів. Через рекордну інфляцію сотні тисяч жителів країни недоїдають, а мільйони вже покинули Венесуелу за останні роки.

      Президента країни Ніколаса Мадуро також звинувачують у диктатурі, проте сам він заперечує звинувачення, називаючи себе "скромною людиною".

      Теги: Венесуела Інфляція
      Джерело: 24 Канал
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