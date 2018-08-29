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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Річниця Іловайської трагедії: в Авакова розповіли про значення добровольців

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Віче пам'яті за загиблими в Іловайську
Віче пам'яті за загиблими в Іловайську / Голос України

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян повідомив, що добровольчі батальйони завжди відігравали важливу роль у боротьбі за українську незалежність та державність. Події серпня 2014 року він назвав останньою краплею у двосторонніх стосунках з Росією.

Про це повідомляють на сайті МВС.

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У серпні 2014 року навколо Іловайська і у самому місті, за попередніми оцінками, 366 українських бійців загинуло, більше 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 хлопці досі вважаються зниклими безвісти. Іловайська битва остаточно розставила всі крапки над "і" – Росія лютий ворог,
– сказав Вадим Троян.

Також міністр заявив, що 11 хлопців з системи МВС, які брали участь у бойових діях в районі Іловайська досі лишаються зниклими безвісти та відзначив важливу роль добровольчих батальйонів.

"В Україні війна. А тоді, в 2014 році, здавалося, що ти дивишся фільм. Проводжаєш друзів на війну – це фільм, збираєш свій рюкзак – фільм, потрапляєш під обстріл – фільм. Тоді, у 2014 році нас застали зненацька. І зараз, якби мене запитали, як нам вдалося відстояти Україну, яку цілеспрямовано залишали без війська, я не вагаючись відповім – це все наші чоловіки-добровольці. Вони не думали про гроші, не думали, що залишають роботи – вони рушали виконувати священний обов’язок – боронити Батьківщину. Я пишаюся тим, що був з цими добровольцями в одних окопах. Про цих людей варто знати, про них варто писати, про них повинні пам’ятати", – зазначив Вадим Троян.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Іловайськ не був стратегічним центром, який треба було взяти будь-якою ціною.

Що таке Іловайський котел?Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у серпні 2014 року. 18 серпня під час запеклих боїв українські силовики увійшли в Іловайськ та змогли взяти під свій контроль частину міста. Проте після заходу у тил регулярних російських військ 23-24 серпня, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угруповання опинилося в оточенні.

У ніч з 28 на 29 серпня президент РФ Володимир Путін закликав окупаційні війська відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. Українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Проте окупанти не дотримались слова і почали розстрілювати колони.

За офіційними даними, в "Іловайському котлі" у серпні 2014-го загинуло 366 українських захисників, 429 воїнів отримали поранення. 300 військовослужбовців потрапили в полон. За неофіційними даними, ці цифри набагато більші.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Іловайська трагедія Міністерство внутрішніх справ Збройні Сили України Добровольці
Джерело: 24 Канал
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