Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ

Страшна катастрофа 31 серпня 1997 року забрала життя однієї з найважливіших постатей минулого століття – принцеси Діани або ж Леді Ді, як називали її шанувальники. Нею захоплювались мільйони, її навіть згодом стали називати "народною принцесою".

Цього року виповнюється 21 рік з того дня, як леді Діана відійшла в інший світ. LifeStyle 24 пропонує дізнатись найцікавіші моменти з її життя, про її особисті взаємини з королівською родиною та з людьми, які нею захоплювались.

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Біографія принцеси Діани

Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в замку Сандриго (Велика Британія) – в одній з королівських резиденцій, її батьки – Джон Спенсер, віконт Елторп, який був представником старовинного аристократичного роду Спенсер-Черчилль, а також Френсіс Рут – мати Діани.

Серед предків юної принцеси також були такі представники аристократичного роду як англійська королева Марія Стюарт по материнській лінії і незаконнонароджені сини короля Карла II. Також у її сімейному дереві числиться князь Володимир Великий.



Принцеса Діана в дитинстві

Дитинство юної Діани було нелегким, у 6-річному віці шляхетна сім’я разом з її трьома братами і сестрами розпалась, через що матір принцеси з дітьми переїхала у Лондон, де незабаром вийшла заміж.

Там майбутня "королева сердець" змінила декілька шкіл під мудрим наставництвом відомих вчителів, проте як повідомляють в джерелах, особливим завзяттям до наук Діана не відрізнялася, але користувалася популярністю у подруг завдяки веселому благодушному характеру.



Неймовірна принцеса Діана завжди була щирою та надихаючою жінкою

У 1975 році, після смерті рідного батька, брат Діани, Джон Спенсер, успадкував графський титул і перевіз сім'ю в замок Елторп-хаус – родовий маєток в лондонському передмісті, де Діана вперше у 1977 році зустріла принца Чарльза, який приїхав у володіння Спенсерів на полювання.

Ким була принцеса Діана: дивіться відео

Одруження з принцом Чарльзом

Після чергового навчання у Швейцарії, 18-річна Діана повернулась у Лондон на роботу у дитячий садок, де також підробляла нянею та навіть прибиральницею. У 23-річному віці Діана знову зустріла принца Чарльза. Йому на той час виповнилось 32 роки, і як не дивно, батьки принца – Єлизаветта II і принц Філіп вже давно шукали кандидатуру для свого сина.



Принцеса Діана закохалась у принца Чарльза

Незважаючи на близькі стосунки принца Чарльза із заміжньою жінкою Каміллою Паркер-Боулз, принцеса Діана відразу ж дала згоду на пропозицію одруження з чоловіком. Про скандальний роман на стороні Чарльза знали як його батьки, як родичі Діани, так і сама Діана, проте терпляча жінка сподівалась, що згодом все зміниться.

Відомо також, що перш ніж позалицятися до Діани, Чарльз зустрічався з її старшою сестрою Сарою Спенсер. У цей час майбутня принцеса зовсім не звертала уваги на майбутнього чоловіка.

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29 липня 1981 року в соборі Святого Павла відбулося вінчання принца Чарльза з Діаною Френсіс Спенсер. Що цікаво, за весільною церемонією спостерігали близько 750 мільйонів чоловік і під час промови вона переплутала слова та назвала ім'ям майбутнього чоловіка його батька.



Перший публічний поцілунок принцеси Діани і принца Чарльза, поряд – Єлизаветта II



Весілля принцеси Діани і принца Чарльза



Принцеса Діана у розкішній весільній сукні

Клятви, дані нареченим і нареченою перед вівтарем, були чутні далеко за межами собору – не обійшлося, втім, і без накладок, які згодом були названі пророчими. Окірм того, що леді Діана не змогла правильно вимовити довге ім'я майбутнього чоловіка – Чарльз Філіп Артур Джордж Віндзор, наречений сказав замість "обіцяю розділити з тобою все, що мені належить", виголосив "обіцяю розділити з тобою все, що тобі належить". Цікаво також, що з шлюбних обітниць подружжя було вперше забрано слово "коритися". Також з клятви обіцянку слухатися чоловіка викреслила і Кейт Міддлтон, – сьогоднішня дружина принца Вільяма.

Подружнє життя та зради

Проте щастя подружжя було недовгим, адже Діана постійно терпіла зради принца Чарльза та цькування зі сторони королівської родини чоловіка. Невдоволення Єлизавети II, подейкують, підігрівала досить вагома обставина – неймовірна популярність Діани.

"Народною принцесою" Діану назвав навіть Тоні Блер (колишній прем'єр-міністр Великої Британії). Він же обізвав її пізніше "маніпуляторкою", обігруючи пристрасть жінки до обкладинок і появ на телебаченні.

Проте все ж її щиро любили піддані британської корони та жителі інших країн. "Принцеса з народу", як її часто називали, активно займалася благодійністю, і надавала нужденним не лише матеріальну, а й моральну підтримку. Згодом, єдиною радістю принцеси Уельської стали сини – Вільям, що з'явився в 1982 році, Генрі (Гаррі), який народився через два роки.

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Сімений портерт принца Чарльза, принцеси Діани та двох синів – Вільяма та Гаррі



Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі



Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі

Як відомо, сама Діана зізнавалась, що страждала від депресій і навіть двічі намагалася вчинити суїцид. Конфлікт в сім’ї продовжувався, а принцесі Діані було все важче з’являтися на публіці в компанії чоловіка та дітей. Однак за нещодавніми оприлюдненими записами принцеси Діани, вона розповіла, що також в знак помсти зраджувала своєму чоловіку.

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Одним з них був інструктор з верхової їзди, а інший – кардіохірург Хаснат Хану, заради якого збиралася переїхати в Пакистан і прийняти іслам, а ще один – охоронець Баррі Манакі, який загинув в ДТП. Принцеса вважала, що його вбили. Увагу журналістів до подробиць подружнього життя королівських осіб змушувало їх давати пояснювальні інтерв'ю – уникнути питань було неможливо. У подробиці ніхто з них, звісно ж, не вдавався, однак Діана все ж дозволила вислів, який облетів весь світ: "У моєму шлюбі занадто багато народу".

Розлучення принцеси Діани та принца Чарльза

А вже 1992 році подружжя вирішило розлучитися, і лише через чотири роки, в 1996, відбувся шлюборозлучний процес. Отримавши довгоочікувану свободу, леді Діані вдалося зберегти титул принцеси Уельської і права на виховання дітей.



Принцесою Діаною захоплювались мільйони



Принцесою Діаною захоплювались мільйони



Принцесою Діаною захоплювались мільйони

Вона як і раніше займалася активною миротворчою та благодійною діяльністю, залишилася полковником двох військових підрозділів: кавалерійського полку "Легкі Драгуни" і Королівського полку принцеси Уельської. Однак перспектива стати королевою була втрачена назавжди.

Згодом відбулось декілька нових романів принцеси Діани, серед них – із сином єгипетського мільярдера Доді аль-Файєдом. Незабаром навіть виникли чутки про заручини принцеси з представником могутньої родини в мусульманському світі.

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Смерть принцеси Діани

Проте страшна подія в житті Великої Британія змусила мільйони сердець битись частіше, коли 31 серпня 1997 року в Парижі автомобіль, в якому леді Діана і Доді аль-Файєд намагалися втекти від переслідування папараці, розбився.



Принцеса Діана і Доді аль-Файєд

Сталось це через величезну швидкість, на які їхав автомобіль, через що він в’їхав у тунель перед мостом Альма на набережній Сени і врізався в опору.



Місце аварії та гибелі принцеси Діани

Доді загинув миттєво, а Діана близько години вмирала в уламках понівеченого металу під спалахи камер прибулих до місця трагедії журналістів.



Місце аварії та гибелі принцеси Діани

Про вражаючу трагедію снується безліч теорій змов, проте загадка залишилась так і не розв’язаною навіть через багато років. В день похорону принцеси Діани, за прощальною процесією дивилися понад 2,5 мільярда чоловік.

Принцеса Діана загинула 21 рік тому, проте пам'ять про неї живе досі в серцях мільйонів британців, рідних та всіх небайдужих, які любили та поважали принцесу Діану, – ікону стилю, люблячу матір двох дітей та велику жінку, яку змінила уявлення про королівську аристократію назавжди.