Річниця вбивства Павла Шеремета: чому слідчі не беруть до уваги докази журналістів

20 липня 2016 року в центрі Києва, посеред білого дня, невідомі саморобною вибухівкою підірвали авто в якому їхав журналіст Павло Шеремет.

Тоді правоохоронці розглядали п'ять версій вбивства. Зокрема "професійна діяльність" та "російський слід". Опитали понад тисячу осіб, але за два роки ні замовників злочину, ні виконавців вибуху не встановили.

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Перші особи держави обіцяли взяти розслідування під особистий контроль. Сьогодні у МВС відмовляються інформувати суспільство про хід розслідування. Востаннє правоохоронці звітували про хід справи у лютому 2017 року. А у вересні минулого року судові рішення у цій справі і зовсім засекретили.

Ба більше ми намагалися з'ясувати, взяти якийсь коментар у посадових осіб, але нас звинуватили у спекуляції, що під дати ніякі розслідування не робляться,

– зазначив журналіст Роман Кравець.

За час розслідування вбивства колеги взялася команда журналістів. Накопали більше, ніж офіційне слідство. Зокрема і те, що в ніч перед вбивством біля дому Шеремета у засідці сидів Ігор Устименко – колишній співробітник кримського управління СБУ.

А там, як ми знаємо, був дуже високий відсоток зрадників. Тому цілком можливо, що ці працівники СБУ можуть діяти в інтересах інших країн. Вони можуть бути просто перевербовані ФСБ,

– розповів Дмитро Гнап.

Правоохоронці екс-есбеушника допитали. Кажуть, що Устименко там опинився випадково. А ресурсів на те, щоб встановити у них не вистачає, адже Павло Шеремет був громадянином Росії, а слідчі дії на території ворожої держави проводити не можливо. Та на думку Дмитра Гнапа правоохоронці просто провалили справу. Згадує, як під час журналістського розслідування знаходили докази, які були на поверхні, і які слідчі зовсім не брали до уваги.

Наразі адвокати сім'ї Шеремета намагаються перекваліфікувіати справу у теракт. Сподіваються, що тоді це дасть можливість слідчим залучити більше ресурсів для розслідування. А журналісти вже скоротили версії про мотиви вбивства із 5 імовірних до однієї вірогідної. І зовсім скоро будуть готові її озвучити.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в Києві вбили відомого журналіста Павла Шеремета, який останні роки жив та працював в Україні. Розслідування цього умисного вбивства досі триває.