Про це повідомили 14 червня. Проби води брали на громадських пляжах села Красноград і селища Зачепилівка.
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- Аналіз показав, що у воді річки є антиген ротавірусів.
- Це свідчить про наявність збудника ротавірусної інфекції.
- Тому установа вирішила закликати людей там не купатися.
- Це не рекомендовано робити, щоб не було захворювання серед населення регіону.
- Також Лабораторний центр прикріпив до публікації карту місць, де небезпечно купатися.
- Вона систематично оновлюється, оскільки аналізи води у водоймах проводять постійно.
Де не рекомендовано купатися на Харківщині / Карта google
Чому там небезпечно купатись
Ротавірусна інфекція – хвороба вірусного походження, яка викликає тяжку діарею. Це захворювання часто викликає найважчу діарею в дітей.
У немовлят вона нерідко призводить до летальних випадків. Дані взяті з "Вікіпедії".