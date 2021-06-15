Про це повідомили 14 червня. Проби води брали на громадських пляжах села Красноград і селища Зачепилівка.

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Більше про небезпеку

  • Аналіз показав, що у воді річки є антиген ротавірусів.
  • Це свідчить про наявність збудника ротавірусної інфекції.
  • Тому установа вирішила закликати людей там не купатися.
  • Це не рекомендовано робити, щоб не було захворювання серед населення регіону.
  • Також Лабораторний центр прикріпив до публікації карту місць, де небезпечно купатися.
  • Вона систематично оновлюється, оскільки аналізи води у водоймах проводять постійно.

Де не рекомендовано купатися на Харківщині / Карта google

Чому там небезпечно купатись

Ротавірусна інфекція – хвороба вірусного походження, яка викликає тяжку діарею. Це захворювання часто викликає найважчу діарею в дітей.

У немовлят вона нерідко призводить до летальних випадків. Дані взяті з "Вікіпедії".