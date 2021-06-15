У річці Берестова виявили ротавірус: де небезпечно купатись на Харківщині

У річці Берестова на Харківщині виявили ротавірусну інфекцію. Тому купання там тепер вважають небезпечним. Однак це робити повністю не заборонили.

Про це повідомили 14 червня. Проби води брали на громадських пляжах села Красноград і селища Зачепилівка.

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Аналіз показав, що у воді річки є антиген ротавірусів.

Це свідчить про наявність збудника ротавірусної інфекції.

Тому установа вирішила закликати людей там не купатися.

Це не рекомендовано робити, щоб не було захворювання серед населення регіону.

Також Лабораторний центр прикріпив до публікації карту місць, де небезпечно купатися.

Вона систематично оновлюється, оскільки аналізи води у водоймах проводять постійно.

Де не рекомендовано купатися на Харківщині / Карта google

Чому там небезпечно купатись

Ротавірусна інфекція – хвороба вірусного походження, яка викликає тяжку діарею. Це захворювання часто викликає найважчу діарею в дітей.

У немовлят вона нерідко призводить до летальних випадків. Дані взяті з "Вікіпедії".