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Рідкісне сонячне затемнення: користувачі діляться фотографіями та відео явища

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Сонячне затемнення 2018
Сонячне затемнення 2018 / Фото з соцмереж

У ніч на 13 липня жителі Землі могли спостерігати часткове затемнення Сонця супермісяцем. За київським часом, затемнення почалося о 4:48, досягло піку о 6:02, а вже о 7:13 закінчилося.

Щоправда, це явище могли побачити не всі. Найкраще можна було побачити затемнення у місті Хобарт в Тасманії. Також добре видно було це явище на південному узбережжі Австралії і в Антарктиді. А от жителі України не змоги спостерігати за затемненням.

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Однак, як відбувалось затемнення можна побачити зараз, адже користувачі активно діляться фотографіями та відео затемненого сонця у соцмережах.

Таке затемнення було рідкісним. Адже за даними NASA, подібне затемнення, яке відбувалась у п'ятницю 13, числа, востаннє відбувалось у грудні 1974 року. Наступне часткове затемнення, що відбудеться в п'ятницю 13-го числа, можна буде побачити аж у вересні 2080 року

Що таке сонячне затемнення? У цей період Місяць розміщений між Сонцем і Землею і тим самим затьмарює сонячне світло. Протягом року відбувається щонайменше два затемнення Сонця, але не більше п'яти.

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Теги: Техно Місяць Сонце Космос
Джерело: 24 Канал
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