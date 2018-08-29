Рідкісний iPhone 2G продають за 12 тисяч доларів

У США на аукціоні продають рідкісну модель iPhone – пристрій коштує 12100 доларів (326 700 гривень). Це модель iPhone 2007 року, який був створений для внутрішнього користування Apple.

Про це повідомляє Сult of Mac.

Ця лімітована версія смартфону має назву iPhone 2G. Його створили винятково для співробітників Apple.

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Модель є на 10 грамів важчою, ніж звичайний iPhone 2G. Смартфон працює на експериментальній операційній системі OS X, замість класичної OS 1.

Цікаво також, що цю модель інженери Apple створили вручну прямо в Купертіно (де розміщений головний офіс компанії), в той час як всі масові iPhone вироблялися в Китаї.

Як рідкісний iPhone потрапив до продавця – невідомо.

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