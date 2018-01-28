Рідкісний вид тварин повністю вимер: деталі
01:45, сьогодні 1799 Читать новость на русском
У США визнали вимерлою східну пуму. Відповідно її виключили зі списку диких тварин, що перебувають під загрозою зникнення.
Відповідна інформація оприлюднена у розпорядженні Федерального регістру щоденного журналу уряду США, повідомляє УНІАН.
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Згідно з документом, за хижаком спостерігали з 1938 року, і на даний момент немає доказів існування де-небудь непоміченої популяції або поодиноких представників цього підвиду.
Східна пума або пума-кугуар – підвид пуми (гірського лева). Водилася на північному сході США і південному сході Канади.
Джерело: 24 Канал
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