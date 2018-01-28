Рідкісний вид тварин повністю вимер: деталі

У США визнали вимерлою східну пуму. Відповідно її виключили зі списку диких тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

Відповідна інформація оприлюднена у розпорядженні Федерального регістру щоденного журналу уряду США, повідомляє УНІАН.

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Згідно з документом, за хижаком спостерігали з 1938 року, і на даний момент немає доказів існування де-небудь непоміченої популяції або поодиноких представників цього підвиду.

Східна пума або пума-кугуар – підвид пуми (гірського лева). Водилася на північному сході США і південному сході Канади.