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      Рідлі Скотт зайнявся продовженням легендарного фільму "Гладіатор"

      356 Читать новость на русском
      "Гладіатор" 2000
      "Гладіатор" 2000 / Фото з соцмереж

      Знаменитий британський режисер Рідлі Скотт, який прославився низкою культових стрічок, зокрема "Гладіатор", почав роботу над другою частиною фільму "Гладіатор" 2000 року.

      Про це повідомляють на The Hollywood Reporter.

      Зйомками нової кінострічки займеться студія Paramount Pictures, а сценарій для фільму напише Пітер Крейг, який працював над фільмами "Голодні ігри".

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      Також у виданні повідомляють, що в другій частині глядачі дізнаються історію Луція, якого Максимус врятував у першій частині фільму. Про акторів, які виконаються головні ролі, а також про прем’єру стрічки творці фільму наразі нічого не повідомляють.

      Чим відомий фільм "Гладіатор"?Знаменита британсько-американська стрічка "Гладіатор" Рідлі Скота вийшла на світові екрани у 2000 році і відтоді увійшла в низку легендарних фільмів кінематографу. Художня кінокартина на історичну тематику виграла 5 премій "Оскар" в різних номінаціях.

      Сюжет фільму, який не має жодного реального історичного підґрунтя, розповідає про римського полководця Максимуса у 180 році н.е. В його душі жевріє дух помсти через імператора Коммодома, з яким він сходиться у смертельному двобої в образі гладіатора на арені цирку. Головну роль виконав знаменитий новозеландський актор Рассел Кроу, який у 2000 році і отримав статуетку "Оскара" за найкращу чоловічу роль.

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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