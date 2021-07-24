Перелому шиї не було: нові деталі загибелі хлопця в Генічеську після стрибка з катамарана

В курортному Генічеську сталася трагедія, там загинув 20-річний юнак із Дніпра. Рідні хлопця розповіли, що насправді спричинило його смерть.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що хлопець вдарився об каміння на дні. Мовляв, через удар він зламав шию, через що й настала смерть.

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Проте рідні загиблого стверджують, що це не так. Його тітка Лілія Чепурко пояснила, що юнак потонув.

У день, коли сталася трагедія, юнак та мама відпочивали на морі. Коли вони каталися на катамарані й вже наближалися до берега, Володимир раптово вирішив стрибнути у воду.

Нові подробиці про трагедію

Як припустила тітка, він міг захотіти поплавати на мілині, адже не вмів добре плавати. Втім, у воді юнак за щось зачепився й почав тонути. Спочатку він хотів повернутися до катамарана, потім намагався дістатися берега. Проте не встиг та потонув.

Мама Володимира не могла врятувати його, оскільки також не вміла плавати. Водночас родичі загиблого обурюються тим, що на людей, які орендують катамарани, не одягають рятувальні жилети. Вони переконані, що за його наявності хлопець би зміг вижити.

Що відомо про загиблого