"Я вимила їй ручки": рідні вбитої Мирослави Третяк розповіли про останні години її життя

Рідні 6-річної Мирослави Третяк розповіли про останні години життя дівчинки. Вона гралася на вулиці, їла персики і каталася на велосипеді.

Маленька Мирослава разом з батьками мешкала на 2 поверсі двоповерхового будинку. Богдан Ф. – підозрюваний у вбивстві – мешкав поверхом нижче.

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Тетяна Третяк, мама Мирослави, розповіла, що її донечка була знайома з 13-річним підлітком, якого підозрюють у її вбивстві. Хлопець часто грався у дворі з дітьми. Серед них була Мирослава та її подруга – Віка.

Я навіть говорила його матері, щоб сказала йому гратися окремо, адже вони у різній віковій категорії,

– розповіла Тетяна.

У день трагедії Богдан Ф. також приєднався до дитячих розваг. Згодом Мирослава прибігла додому і поскаржилася, що підліток її ображав. Зокрема, штовхав її і викинув обруч у вигляді ріжок.

Тетяна порадила донечці просто піти звідти. Жінка пообіцяла, що згодом поговорить з мамою Богдана Ф. Мирослава взяла велосипед і пішла гратися на вулицю.

"Через годину вона прийшла, я вимила їй ручки, вона взяла 2 персики і знову побігла до Віки. Вона довго не поверталася", – пригадала Тетяна.

Що відбувалося в останні години

Згодом Віка сама прийшла до подруги і запитала, чи "Мира гулятиме". Тоді ж дівчинка розповіла, що Мирослава пішла кудись з Богданом Ф.

Рідним дівчинки вдалося з'ясуватися, що підліток повів її у бік колишньої пекарні. Більше живою Мирославу не бачили.

Через деякий час батьки Мирослави знайшли Богдана Ф. Хлопець розповів, що вони з Мирославою розійшлися у різні боки.

Шукали дівчинку правоохоронці, волонтери та небайдужі місцеві жителі.

Тіло Мирослави виявили того ж дня. Дідусь вбитої розповів: "під час пошуку, люди знайшли трусики і взуття, ми зрозуміли, що сталося найгірше".

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